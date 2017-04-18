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Переконати клієнта WOG спробувати каву або хот-дог на іншій заправці практично неможливо - маркетолог

Київ • УНН

 • 6732 перегляди

КИЇВ. 18 квітня. УНН. Логотип може бути дорогим і красивим, але якщо він не підкріплений емоцією споживача, компанія не зможе бути конкурентоспроможною. При цьому, користувачі соцмереж гостро відчувають фальш, прямолінійну рекламу і не реагують на неї. Тому якщо говорити про бренд багатої сильної компанії, то вона має піднімати планку контрасту до максимуму, як це робить компанія WOG. Про це в статті написала експерт, арт-директор Room 10533 Анна Блажнова, передає УНН.

"Зверніть увагу, як це робить мережа заправок WOG. Вона пропонує своїм клієнтам не просто пальне, а ще й відчуття повного комфорту і високої якості. Їм вдалося завоювати визнання не лише водіїв, а й пасажирів, які подорожують разом. На жодній заправці на Одеській трасі немає такої черги за кавою в будь-який час, як у WOG-кафе. Тож не дивно, що на сьогодні його вважають одним з кращих в сегменті "to go". Їх кав'ярні стали улюбленим місцем зустрічей городян, в результаті чого компанія відкрила мережу закладів в місті без прив'язки до заправки. І сьогодні переконати клієнта WOG спробувати каву або хот-дог на іншій заправці практично неможливо - WOG дарує своїм клієнтам відчуття преміальності і гастрономічне задоволення", - пояснила експерт.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, компанія WOG розвиватиме кавовий бізнес за прикладом Литви.

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