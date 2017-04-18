Переубедить клиента WOG попробовать кофе или хот-дог на другой заправке практически невозможно - маркетолог

“Обратите внимание, как это делает сеть заправок WOG. Она предлагает своим клиентам не просто топливо, а еще и ощущение полного комфорта и высокого качества. Им удалось завоевать признание не только водителей, а и пассажиров, которые путешествуют вместе. Ни на одной заправке на Одесской трассе нет такой очереди за кофе в любое время, как в WOG-кафе. Не удивительно, что на сегодня его считают одним из лучших в сегменте "to go“. Их кофейни стали любимым местом встреч горожан, в результате чего компания открыла сеть заведений в городе без привязки к заправке. И сегодня переубедить клиента WOG попробовать кофе или хот-дог на другой заправке практически невозможно — WOG дарит своим клиентам ощущение премиальности и гастрономическое удовольствие”, — пояснила эксперт.

Напомним, как сообщал УНН, компания WOG будет развивать кофейный бизнес по примеру Литвы.