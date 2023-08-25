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Перекидав на війну в Україну найманців пвк "вагнер": гендиректору російської авіакомпанії повідомлено про підозру

Перекидав на війну в Україну найманців пвк "вагнер": гендиректору російської авіакомпанії повідомлено про підозру

Київ • УНН

 • 541319 перегляди

КИЇВ. 25 серпня. УНН. Служба безпеки України у п'ятницю поінформувала, що повідомила про підозру гендиректору російської авіакомпанії "224 льотний загін" володимиру міхєйчику, який перекинув на війну в Україну «вагнерівських» інструкторів з Ірану, повідомляє Служба безпеки України, передає УНН.

Деталі

"Служба безпеки зібрала доказову базу на володимира міхєйчика – гендиректора російської авіакомпанії «224 льотний загін», який причетний до ведення агресивної війни проти України. Посадовець допомагав вищому військово-політичному керівництву рф у перекиданні особового складу та військової техніки окупаційних угруповань до українського кордону", - ідеться у повідомленні.

Як зазначили у спецслужбі, насамперед він «опікувався» питаннями переправлення у напрямку нашої держави озброєння та бойовиків російської військової компанії «вагнер» з Близького Сходу.

За даними слідства, із серпня 2022 року по теперішній час міхєйчик надав 6 цивільних бортів для здійснення відповідних авіарейсів із Сирії та Ірану до пунктів збору на території рф.

"Так, 8 серпня 2022 року цивільні літаки авіакомпанії фігуранта перевозили озброєння та інструкторів «Вагнера» з Ірану до москви міжнародним рейсом RFF8629. А вже 18 вересня російські найманці прямували авіасполученням «Сирія-Грозний» (рейс – RFF8631). Ще один переліт окупантів зафіксовано 26 лютого 2023 року на рейсі RFF8936 з Латакії (Сирія) до ростова-на-дону", - розповіли у СБУ.

"У подальшому найманців «вагнера» з їхньою військовою технікою перекидали в Україну для участі у бойових діях на південному та східному фронтах, у тому числі під Бахмутом", - вказали в спецслужбі.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили міхєйчику про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 КК України (планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни).

Зловмиснику загрожує до 15 років ув’язнення. Тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти нашої держави.

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