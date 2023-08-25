Перебрасывал на войну в Украину наемников чвк "вагнер": гендиректору российской авиакомпании сообщено о подозрении
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. Служба безопасности Украины в пятницу проинформировала, что сообщила о подозрении гендиректору российской авиакомпании "224 летный отряд" владимиру михейчику, который перебросил на войну в Украину «вагнеровских» инструкторов из Ирана, сообщает Служба безопасности Украины, передает УНН.
Детали
"Служба безопасности собрала доказательную базу на владимира михейчика – гендиректора российской авиакомпании «224 летный отряд», который причастен к ведению агрессивной войны против Украины. Чиновник помогал высшему военно-политическому руководству рф в переброске личного состава и военной техники оккупационных группировок к украинской границе", - говорится в сообщении.
Как отметили в спецслужбе, прежде всего он «занимался» вопросами переправки в направлении нашего государства вооружения и боевиков российской военной компании «вагнер» с Ближнего Востока.
По данным следствия, с августа 2022 года по настоящее время михейчик предоставил 6 гражданских бортов для осуществления соответствующих авиарейсов из Сирии и Ирана в пункты сбора на территории рф.
"В частности, 8 августа 2022 года гражданские самолеты авиакомпании фигуранта перевозили вооружение и инструкторов «вагнера» из Ирана в москву международным рейсом RFF8629. А уже 18 сентября российские наемники следовали авиасообщением «Сирия-Грозный» (рейс – RFF8631). Еще один перелет оккупантов зафиксирован 26 февраля 2023 года на рейсе RFF8936 из Латакии (Сирия) в ростов-на-дону", - рассказали в СБУ.
"В дальнейшем наемников «вагнера» с их военной техникой перебрасывали в Украину для участия в боевых действиях на южном и восточном фронтах, в том числе под Бахмутом", - указали в спецслужбе.
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили михейчику о подозрении по ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 УК Украины (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны).
Злоумышленнику грозит до 15 лет заключения. Продолжаются комплексные мероприятия для привлечения его к ответственности за преступления против нашего государства.
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