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Переговори про припинення вогню в Газі не принесли результатів

Київ • УНН

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Переговори між Ізраїлем та ХАМАС у Каїрі не сприяли досягненню угоди. Посередники продовжать спроби досягти "остаточної та здійсненної угоди" найближчими днями.

Переговори про припинення вогню в секторі Газа між Ізраїлем та ХАМАС у Каїрі 25 серпня не сприяли досягненню угоди між сторонами конфлікту, всі пропозиції посередників були відкинуті, повідомляє Reuters з посиланням на джерела в службах безпеки Єгипту, передає УНН

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При цьому інший співрозмовник агентства, якого Reuters називає "високопоставленим американським чиновником", висловив протилежну думку. За його словами, минулі переговори були "конструктивними" і всі сторони прагнули досягнення "остаточної та здійсненної угоди".

Чиновник уточнив, що проведення переговорів продовжать "найближчими днями".

Посередниками між Ізраїлем та ХАМАС виступають США, Катар та Єгипет. 15 серпня мав відбутися черговий раунд переговорів про припинення вогню в секторі Газа та звільнення ізраїльських заручників із полону ХАМАС. Палестинське угруповання відмовилося від участі, звинувативши Ізраїль у висуненні нових умов.

Пізніше Reuters дізнався, що ХАМАС "був особливо стурбований" вимогою Ізраїлю щодо збереження позицій військ у коридорі Нецарим та Філадельфійському коридорі.

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Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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