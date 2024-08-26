Переговоры о прекращении огня в секторе Газа между Израилем и ХАМАС в Каире 25 августа не способствовали достижению соглашения между сторонами конфликта, все предложения посредников были отвергнуты, сообщает Reuters со ссылкой на источники в службах безопасности Египта, передает УНН.

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При этом другой собеседник агентства, которого Reuters называет «высокопоставленным американским чиновником», высказал противоположное мнение. По его словам, прошедшие переговоры были «конструктивными» и все стороны стремились к достижению «окончательного и осуществимого соглашения».

Чиновник уточнил, что проведение переговоров продолжат «в ближайшие дни».

Посредниками между Израилем и ХАМАС выступают США, Катар и Египет. 15 августа должен был состояться очередной раунд переговоров о прекращении огня в секторе Газа и освобождении израильских заложников из плена ХАМАС. Палестинская группировка отказалась от участия, обвинив Израиль в выдвижении новых условий.

Позже Reuters узнал, что ХАМАС «был особенно обеспокоен» требованием Израиля о сохранении позиций войск в коридоре Нецарим и Филадельфийском коридоре.

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