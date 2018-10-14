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Переговорник від ЄС: на консультаціях щодо Brexit залишаються невирішені питання

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 жовтня. УНН. Окремі ключові питання на переговорах про вихід Великої Британії зі складу Євросоюзу (Brexit) до сих пір залишаються невирішеними. Про це написав на своїй сторінці в Twitter головний європейський парламентер Мішель Барньє за підсумками зустрічі з британським міністром з питань Brexit Домініком Раабом, повідомляє УНН.

“Ми зустрілися сьогодні з Домініком Раабе і командою переговірників Сполученого Королівства. Незважаючи на великі зусилля, окремі ключові питання залишаються відкритими, включаючи питання про кордон з Ірландією, — заявив він. — Я проінформую країни ЄС і Європарламент про результати переговорів”.

Раніше в неділю низка дипломатичних джерел повідомили про досягнення принципової угоди між Брюсселем і Лондоном, проте обидві сторони цю інформацію спростували.

Як повідомляв УНН, за інформацією ЗМІ, північноірландські юніоністи вважають Brexit без угоди найбільш вірогідним сценарієм.

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