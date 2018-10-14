Переговорник від ЄС: на консультаціях щодо Brexit залишаються невирішені питання

КИЇВ. 14 жовтня. УНН. Окремі ключові питання на переговорах про вихід Великої Британії зі складу Євросоюзу (Brexit) до сих пір залишаються невирішеними. Про це написав на своїй сторінці в Twitter головний європейський парламентер Мішель Барньє за підсумками зустрічі з британським міністром з питань Brexit Домініком Раабом, повідомляє УНН.