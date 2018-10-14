Переговорщик от ЕС на консультациях по Brexit остаются нерешенные вопросы
Киев • УНН
КИЕВ. 14 октября. УНН. Отдельные ключевые вопросы на переговорах о выходе Великобритании из состава Евросоюза (Brexit) до сих пор остаются нерешенными. Об этом написал на своей странице в Twitter главный европейский переговорщик Мишель Барнье по итогам состоявшейся в воскресенье в Брюсселе встречи с британским министром по вопросам Brexit Домиником Раабом, сообщает УНН.
“Мы встретились сегодня с Домиником Раабом и командой переговорщиков Соединенного Королевства. Несмотря на большие усилия, отдельные ключевые вопросы остаются открытыми, включая вопрос о границе с Ирландией, — заявил он. — Я проинформирую страны ЕС и Европарламент о результатах переговоров”.
Ранее в воскресенье ряд дипломатических источников сообщили о достижении принципиального соглашения между Брюсселем и Лондоном, однако обе стороны эту информацию опровергли.
Как сообщал УНН, по информации СМИ, североирландские юнионисты считают Brexit без соглашения наиболее вероятным сценарием.