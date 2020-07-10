Переговори з Туреччиною про соцзабезпечення: Зеленський сформував делегацію
Київ • УНН
КИЇВ. 10 липня. УНН. Президент України Володимир Зеленський постановив утворити делегацію України для участі в переговорах із Турецькою Республікою щодо укладення Угоди між Україною та Турецькою Республікою про соціальне забезпечення. Відповідний указ № 270/2020 від 10 липня оприлюднено на сайті глави держави, передає УНН.
“Утворити делегацію України для участі в переговорах із Турецькою Республікою щодо укладення Угоди між Україною та Турецькою Республікою про соціальне забезпечення”, — йдеться в указі.
Також Зеленський визначив склад делегації, до нього входить:
• головний спеціаліст відділу правової експертизи міжнародних договорів Управління правової експертизи міжнародних договорів та міжнародного співробітництва Департаменту міжнародного права Міністерства юстиції України Наталія Гриненко
• керівник експертної групи з питань систем соціального страхування, страхових виплат і послуг Директорату розвитку соціального страхування та пенсійного забезпечення Міністерства соціальної політики України Світлана Димитренко
• начальник відділу страхових виплат управління страхових виплат та матеріального забезпечення Фонду соціального страхування України (за згодою) Тетяна Кичма
• керівник експертної групи з питань солідарної системи пенсійного страхування Директорату розвитку соціального страхування та пенсійного забезпечення Міністерства соціальної політики України Тетяна Матюх
• другий секретар відділу консульсько-правових питань Управління консульсько-правової роботи та візової політики Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Вікторія Цурцумія
• заступник начальника відділу матеріального забезпечення управління страхових виплат та матеріального забезпечення Фонду соціального страхування України (за згодою) Артур Чередник
• заступник начальника управління методологічного забезпечення — начальник відділу організації виконання міжнародних договорів Департаменту пенсійного забезпечення Пенсійного фонду України Ольга Шушкова
В указі зазначається: дозволити главі делегації України — заступнику Міністра соціальної політики України Віталію Музиченку вносити в разі потреби зміни до складу делегації за погодженням із Міністерством закордонних справ України.
Окрім того, Зеленський затвердив директиви делегації України для участі в переговорах із Турецькою Республікою щодо укладення Угоди між Україною та Турецькою Республікою про соціальне забезпечення (додаються, для службового користування).
“Кабінету Міністрів України вирішити питання фінансового забезпечення проведення переговорів із Турецькою Республікою щодо укладення Угоди між Україною та Турецькою Республікою про соціальне забезпечення”, — йдеться в указі.
Повідомляється, що Зеленський також постановив визнати таким, що втратив чинність Указ Президента України від 28 січня 2020 року № 25 “Про делегацію України для участі в переговорах із Турецькою Республікою щодо укладення Угоди між Україною та Турецькою Республікою про соціальне забезпечення”.
Нагадаємо, Україна та Туреччина планують розпочати реалізацію угоди про військово-фінансове співробітництво.