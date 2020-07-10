Переговоры с Турцией о соцобеспечении: Зеленский сформировал делегацию

ukru
Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 39641 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
08:02 • 59077 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
5 марта, 02:32 • 110730 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 119625 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 122596 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 160718 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 119238 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 148959 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104762 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102979 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Атака дронов: зафиксированы ударные БПЛА над Украиной

Атака дронов: зафиксированы ударные БПЛА над Украиной

5 марта, 02:14 • 99644 просмотра
"Америка возвращается" - Трамп во время выступления в Конгрессе

"Америка возвращается" - Трамп во время выступления в Конгрессе

5 марта, 02:28 • 36994 просмотра
"Выведите этого господина": Трамп выгнал конгрессмена-демократа во время своей речи

"Выведите этого господина": Трамп выгнал конгрессмена-демократа во время своей речи

5 марта, 02:42 • 86609 просмотра
Трамп объявил о выходе США из ВОЗ и ООН во время выступления в Конгрессе

Трамп объявил о выходе США из ВОЗ и ООН во время выступления в Конгрессе

5 марта, 02:45 • 102610 просмотра
Демократы покидают зал Конгресса во время выступления Трампа: что произошло

Демократы покидают зал Конгресса во время выступления Трампа: что произошло

5 марта, 03:14 • 57474 просмотра
публикации
Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

4 марта, 16:41 • 120742 просмотра
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
Эксклюзив

4 марта, 13:46 • 160709 просмотра
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
Эксклюзив

4 марта, 12:57 • 148954 просмотра
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 399102 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 349231 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

09:29 • 21859 просмотра
Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

08:47 • 23730 просмотра
Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

4 марта, 18:57 • 99409 просмотра
Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

4 марта, 14:27 • 110659 просмотра
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

3 марта, 16:18 • 138498 просмотра
Актуальное
Переговоры с Турцией о соцобеспечении: Зеленский сформировал делегацию

Переговоры с Турцией о соцобеспечении: Зеленский сформировал делегацию

Киев  •  УНН

 • 13916 просмотра

КИЕВ. 10 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский постановил образовать делегацию Украины для участия в переговорах с Турецкой Республикой относительно заключения Соглашения между Украиной и Турецкой Республикой о социальном обеспечении. Соответствующий указ № 270/2020 от 10 июля обнародован на сайте главы государства, передает УНН.

"Образовать делегацию Украины для участия в переговорах с Турецкой Республикой относительно заключения Соглашения между Украиной и Турецкой Республикой о социальном обеспечении", - говорится в указе.

Также Зеленский определил состав делегации, в него входит:

• главный специалист отдела правовой экспертизы международных договоров Управления правовой экспертизы договоров и международного сотрудничества Департамента международного права Министерства юстиции Украины Наталия Гриненко

• руководитель экспертной группы по вопросам систем социального страхования, страховых выплат и услуг Директората развития социального страхования Министерства социальной политики Украины Светлана Димитренко

• начальник отдела страховых выплат управления страховых выплат и материального обеспечения Фонда социального страхования Украины (по согласию) Татьяна Кичма

• руководитель экспертной группы по вопросам солидарной системы пенсионного страхования Директората развития социального страхования Министерства социальной политики Украины Татьяна Матюх

• второй секретарь отдела консульско-правовым вопросам Управления консульско-правовой работы и визовой политики Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Виктория Цурцумия

• заместитель начальника отдела материального обеспечения управления страховых выплат и материального обеспечения Фонда социального страхования Украины (по согласию) Артур Чередник

• заместитель начальника управления методологического обеспечения - начальник отдела организации выполнения международных договоров Департамента пенсионного обеспечения Пенсионного фонда Украины Ольга Шушкова

В указе отмечается: разрешить главе делегации Украины - заместителю министра социальной политики Украины Виталию Музыченко вносить в случае необходимости изменения в состав делегации по согласованию с Министерством иностранных дел Украины.

Кроме того, Зеленский утвердил директивы делегации Украины для участия в переговорах с Турецкой Республикой относительно заключения Соглашения между Украиной и Турецкой Республикой о социальном обеспечении (прилагаются, для служебного пользования).

"Кабинету министров Украины решить вопрос финансового обеспечения проведения переговоров с Турецкой Республикой относительно заключения Соглашения между Украиной и Турецкой Республикой о социальном обеспечении", - говорится в указе.

Сообщается, что Зеленский также постановил признать утратившим силу Указ Президента Украины от 28 января 2020 № 25 "О делегации Украины для участия в переговорах с Турецкой Республикой относительно заключения Соглашения между Украиной и Турецкой Республикой о социальном обеспечении".

Напомним, Украина и Турция планируют начать реализацию соглашения о военно-финансовом сотрудничестве.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы