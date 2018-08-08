Переговори у Мінську: стало відомо дати та ключові теми

"Я поділяю занепокоєння рідних заручників, що Мінська гуманітарна група має працювати більш ефективно, й всі, хто там працює, мають докласти всіх зусиль для звільнення", - заявила нардеп.



Вона наголосила, що українська сторона готова до компромісів та протягом цих місяців робила кілька пропозицій.



Всі вони, за словами Геращенко, з боку РФ і ОРДЛО відкидаються, а вони, в свою чергу, "займають деструктивну позицію "всіх установлених на всіх установлених", підтверджуючи менш як 30 наших, вимагаючи майже 300, серед них громадяни РФ, беркутівці та інші".



"На жаль, й представники ОБСЄ у групі удають, що не розуміють неприйнятність такої позиції, яка є несправедливою, нечесною і відсікає для України можливість боротися за українців в тюрмах РФ в обмін на росіян. 21-22 серпня будуть дводенні переговори в Мінську. Тема заручників і політв‘язнів – ключова", - повідомила Геращенко.



Як повідомляв УНН, 3 серпня український політв’язень Олександр Костенко вийшов на волю після відбування покарання у Кіровській області РФ.



