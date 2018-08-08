Переговоры в Минске: стали известны даты и ключевые темы

"Я разделяю беспокойство родных заложников, Минская гуманитарная группа должна работать более эффективно, и все, кто там работает, должны приложить все усилия для освобождения", - заявила нардеп.



Она подчеркнула, что украинская сторона готова к компромиссам и в течение этих месяцев делала несколько предложений.



Все они, по словам Геращенко, со стороны РФ и ОРДЛО отбрасываются, а они, в свою очередь, "занимают деструктивную позицию "всех установленных на всех установленных", подтверждая менее 30 наших, требуя почти 300, среди них граждане РФ, беркутовцы и другие".



"К сожалению, и представители ОБСЕ в группе делают вид, что не понимают неприемлемость такой позиции, которая является несправедливой, нечестной и отсекает для Украины возможность бороться за украинцев в тюрьмах РФ в обмен на россиян. 21-22 августа будут двухдневные переговоры в Минске. Тема заложников и политзаключенных - ключевая", - сообщила Геращенко.



Как сообщал УНН, 3 августа украинский политзаключенный Александр Костенко вышел на свободу после отбывания наказания в Кировской области РФ.



