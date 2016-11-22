Переговори щодо об'єднання Кіпру провалилися - ООН
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. На переговорах у Швейцарії про об'єднання розділеного острова Кіпр не вдалося укласти угоду. Про це повідомили в Організації Об'єднаних Націй у вівторок, передає УНН з посиланням на Reuters.
Під час останнього раунду переговорів лідер греків-кіпріотів Нікос Анастасіадіс і лідер турків-кіпріотів Мустафа Акинджи вели переговори протягом двох днів.
"Не дивлячись на всі зусилля, вони не змогли досягти необхідного подальшого зближення щодо критеріїв територіального коригування, які б проклали шлях для завершального етапу переговорів. Обидві сторони вирішили повернутися на Кіпр і обдумати шлях вперед", - сказано в заяві ООН.