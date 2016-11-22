Переговоры об объединении Кипра провалились - ООН

Во время последнего раунда переговоров лидер греков-киприотов Никос Анастасиадис и лидер турок-киприотов Мустафа Акынджи вели переговоры в течение двух дней.

"Несмотря на все усилия, они не смогли достичь необходимого дальнейшего сближения относительно критериев территориальной корректировки, которые бы проложили путь для завершающего этапа переговоров. Обе стороны решили вернуться на Кипр и обдумать путь вперед", - говорится в заявлении ООН.