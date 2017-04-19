Переговори щодо Brexit почнуться в червні - ЄК

"Переговори буде розпочато протягом червня", - сказав він.

Зазначається, що прем’єр-міністр Великої Британії Т.Мей та голова Європарламенту Ж.-К.Юнкер провели телефонні переговори, під час яких домовилися почати переговори щодо Brexit після парламентських виборів у Великій Британії 8 червня.

Як повідомляв УНН, прем'єр Британії оголосила про проведення дострокових виборів 8 червня.