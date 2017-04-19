Переговори щодо Brexit почнуться в червні - ЄК
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Переговори щодо виходу Великої Британії з Євросоюзу будуть розпочаті протягом червня. Про це заявив в середу офіційний представник Європейської комісії Маргарітіс Схінас, передає УНН з посиланням на The Independent.
"Переговори буде розпочато протягом червня", - сказав він.
Зазначається, що прем’єр-міністр Великої Британії Т.Мей та голова Європарламенту Ж.-К.Юнкер провели телефонні переговори, під час яких домовилися почати переговори щодо Brexit після парламентських виборів у Великій Британії 8 червня.
Як повідомляв УНН, прем'єр Британії оголосила про проведення дострокових виборів 8 червня.