Переговоры по Brexit начнутся в июне - ЕК

"Переговоры будут начаты в июне", - сказал он.

Отмечается, что премьер-министр Великобритании Т.Мей и председатель Европарламента Ж.-К.Юнкер провели телефонные переговоры, во время которых договорились начать переговоры по Brexit после парламентских выборов в Великобритании 8 июня.

Как сообщал УНН, премьер Великобритании объявила о проведении досрочных выборов 8 июня.