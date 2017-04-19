Переговоры по Brexit начнутся в июне - ЕК
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. Переговоры по выходу Великобритании из Евросоюза будут начаты в июне. Об этом заявил в среду официальный представитель Европейской комиссии Маргаритис Схинас, передает УНН со ссылкой на The Independent.
"Переговоры будут начаты в июне", - сказал он.
Отмечается, что премьер-министр Великобритании Т.Мей и председатель Европарламента Ж.-К.Юнкер провели телефонные переговоры, во время которых договорились начать переговоры по Brexit после парламентских выборов в Великобритании 8 июня.
Как сообщал УНН, премьер Великобритании объявила о проведении досрочных выборов 8 июня.