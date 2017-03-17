Переговори про передачу двох американських кораблів Україні на “фінальній стадії”

“Питання може вирішитись найближчим часом”, — зазначив А.Риженко.

За його словами, йдеться про два патрульні катери ВМС США, які призначені для охорони портів, баз, патрулювання морського узбережжя.

Зазначається, що після анексії Криму лише 10 із 61 одиниці військово-морської техніки, що раніше базувалась у Криму, залишаються під керівництвом ВМС України, серед них — фрегат “Гетьман Сагайдачний”.

Як повідомляв УНН, ВМС України збираються невдовзі посилити військовий потенціал кораблями з країн НАТО.