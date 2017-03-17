Переговори про передачу двох американських кораблів Україні на “фінальній стадії”
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Переговори про передачу Військово-морським силам України двох використаних американських кораблів перебувають “на фінальній стадії”. Про це повідомив заступник начальника штабу ВМС ЗС України, капітан 1 рангу Андрій Риженко, передає УНН з посиланням на “Радіо Свобода”.
“Питання може вирішитись найближчим часом”, — зазначив А.Риженко.
За його словами, йдеться про два патрульні катери ВМС США, які призначені для охорони портів, баз, патрулювання морського узбережжя.
Зазначається, що після анексії Криму лише 10 із 61 одиниці військово-морської техніки, що раніше базувалась у Криму, залишаються під керівництвом ВМС України, серед них — фрегат “Гетьман Сагайдачний”.
Як повідомляв УНН, ВМС України збираються невдовзі посилити військовий потенціал кораблями з країн НАТО.