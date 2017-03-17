Переговоры о передаче двух американских кораблей Украине на "финальной стадии"

"Вопрос может решиться в ближайшее время", - отметил А.Риженко.

По его словам, речь идет о двух патрульных катерах ВМС США, которые предназначены для охраны портов, баз, патрулирование морского побережья.

Отмечается, что после аннексии Крыма только 10 из 61 единицы военно-морской техники, ранее базировалась в Крыму, остаются под руководством ВМС Украины, среди них - фрегат "Гетман Сагайдачный".

Как сообщал УНН, ВМС Украины собираются вскоре усилить военный потенциал кораблями стран НАТО.