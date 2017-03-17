Переговоры о передаче двух американских кораблей Украине на "финальной стадии"
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Переговоры о передаче Военно-морским силам Украины двух использованных американских кораблей находятся "на финальной стадии". Об этом сообщил заместитель начальника штаба ВМС ВС Украины капитан 1 ранга Андрей Рыженко, передает УНН со ссылкой на " Радио Свобода".
"Вопрос может решиться в ближайшее время", - отметил А.Риженко.
По его словам, речь идет о двух патрульных катерах ВМС США, которые предназначены для охраны портов, баз, патрулирование морского побережья.
Отмечается, что после аннексии Крыма только 10 из 61 единицы военно-морской техники, ранее базировалась в Крыму, остаются под руководством ВМС Украины, среди них - фрегат "Гетман Сагайдачный".
Как сообщал УНН, ВМС Украины собираются вскоре усилить военный потенциал кораблями стран НАТО.