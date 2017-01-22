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Переговори по Сирії в Астані будуть проходити за закритими дверима

Переговори по Сирії в Астані будуть проходити за закритими дверима

Київ • УНН

 • 8918 перегляди

КИЇВ. 22 січня. УНН. Переговори по сирійському врегулюванню почнуться в понеділок, 23 січня, в 13.00 (09.00 за Києвом) і, імовірно, завершаться в такий же час у вівторок, повідомило міністерство закордонних справ республіки, передає УНН за посиланням на РІА “Новости”.

“Переговори розпочнуться 23 січня о 13:00 за часом Астани. Переговори завершаться 24 січня в 13.00 (імовірно),” — йдеться в пам’ятці для журналістів, опублікованій на сайті зовнішньополітичного відомства.

За даними МЗС, переговори пройдуть в готелі Rixos President Astana.

“Слід мати на увазі, що переговори будуть проходити за закритими дверима,” — наголошується в документі.

Як повідомляв УНН, представник ООН прибув до Астани для участі в переговорах щодо Сирії.

Також в Астану прибули делегації Росії, Туреччини, Ірану, делегація опозиції Сирії прибула в столицю Казахстану.

Нагадаємо, переговори між сирійським керівництвом в Дамаску та представниками повстанців про політичне розв’язання збройного конфлікту мають розпочатися 23 січня в Астані. Вони пройдуть під егідою Росії, Туреччини та Ірану. Анкара підтримує сирійських повстанців та водночас протистоїть курдським “Загонам народної самооборони”. Росія та Іран виступають натомість на боці президента Башара Асада, пише видання.

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