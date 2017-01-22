Переговоры по Сирии в Астане будут проходить за закрытыми дверями
Киев • УНН
КИЕВ. 22 января. УНН. Переговоры по сирийскому урегулированию начнутся в понедельник, 23 января, в 13.00 (09.00 по Киеву) и, вероятно, завершатся в такое же время во вторник, сообщило министерство иностранных дел республики, передает УНН по ссылке на РИА "Новости".
"Переговоры начнутся 23 января в 13:00 по времени Астаны. Переговоры завершатся 24 января в 13.00 (предположительно) ", - говорится в памятке для журналистов, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.
По данным МИД, переговоры пройдут в отеле Rixos President Astana.
"Следует иметь в виду, что переговоры будут проходить за закрытыми дверями", - отмечается в документе.
Как сообщал УНН, представитель ООН прибыл в Астану для участия в переговорах по Сирии.
Также в Астану прибыли делегации России, Турции, Ирана, делегация оппозиции Сирии прибыла в столицу Казахстана.
Напомним, переговоры между сирийским руководством в Дамаске и представителями повстанцев о политическом решении вооруженного конфликта должны начаться 23 января в Астане. Они пройдут под эгидой России, Турции и Ирана. Анкара поддерживает сирийских повстанцев и одновременно противостоит курдским "Отрядам Народной самообороны". Россия и Иран выступают на стороне президента Башара Асада, пишет издание.