Перед Євробаченням у Ліверпулі проведуть EuroFestival
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. У британському Ліверпулі перед цьогорічним шоу Євробаченням проходитиме EuroFestival, повідомили у Міністерстві культури та інформаційної політики, пише УНН.
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"З 1 до 14 травня у Ліверпулі відбудеться EuroFestival, створений у колаборації України та Великої Британії", - ідеться у повідомленні.
EuroFestival - це спеціальна подія перед «Євробаченням», де представлять 24 унікальні проєкти, з яких 19 створено у співпраці митців двох країн.
Також у межах фестивалю Jamala, переможниця «Євробачення-2016», презентує наживо свій альбом QIRIM у супроводі Філармонічного оркестру Бі-Бі-Сі.
Нагадаємо
Півфінали 67-го Пісенного конкурсу «Євробачення» відбудуться 9 й 11 травня. Гранд-фінал конкурсу — 13 травня на арені Liverpool.
Представники України гурт TVORCHI у гранд-фіналі виступатимуть під номером 19.