Перед Евровидением в Ливерпуле проведут EuroFestival
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. В британском Ливерпуле перед шоу Евровидением-2023 будет проходить EuroFestival, сообщили в Министерстве культуры и информационной политики, пишет УНН.
Детали
"С 1 по 14 мая в Ливерпуле состоится EuroFestival, созданный в коллаборации Украины и Великобритании", - говорится в сообщении.
EuroFestival - это специальное событие перед «Евровидением», где представят 24 уникальных проекта, из которых 19 созданы в сотрудничестве художников двух стран.
Также в рамках фестиваля Jamala, победительница «Евровидения-2016», представит вживую свой альбом QIRIM в сопровождении Филармонического оркестра Би-Би-Си.
Напомним
Полуфиналы 67-го Песенного конкурса «Евровидение» состоятся 9 и 11 мая. Гранд-финал конкурса — 13 мая на арене Liverpool.
Представители Украины группа TVORCHI в гранд-финале будут выступать под номером 19.