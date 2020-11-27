Перед Україною залишилось три завдання на шляху до європейського ринку газу – Коболєв

"Період часу з 2014 по кінець 2019 року – початок 2020 року став, на моє глибоке переконання, шляхом до повної інтеграції України в європейський газовий ринок. Тим не менш, на цьому шляху залишились певні завдання та певні моменти, які необхідно вирішити для того, щоб наш ринок став повноцінно таким, яким є європейський. Я б назвав три основні речі, які залишається зробити, перед нами, урядом, незалежним регулятором, антимонопольним комітетом. У першу чергу - це проведення кодексу ГТС України до європейського стандарту", - сказав Коболєв.

З його слів, існує стандартний європейський кодекс ГТС, і команда "Нафтогазу" його переклала та запропонувала до розгляду, і найближчим часом він може бути прийнятим. Водночас, зазначив Коболєв, такий кодекс буде вимагати від учасників ринку більшого порядку.

"Другим важливим моментом по впровадженню європейського ринку газу я б відзначив повну відміну ПСО. Ми у Нафтогазі розуміємо, як складно буде це робити по відношенню до великих теплогенеруючих підприємств, які наразі знаходяться у державній власності, які досі не змогли стати прибутковими… Третім дуже важливим моментом, який стосується остаточного впровадження ринку природного газу в Україні, є досягнення повноцінного анбандлінгу у сегменті надходження газу", - зазначив очільник компанії.

Він зазначив, що повноцінне завершення анбандлінгу дозволить кінцевому споживачу отримувати всі переваги незалежного, конкурентного ринку природного газу.

Нагадаємо, раніше Коболєв заявив, що Україна зможе нарощувати власний видобуток газу, коли компанії, які це мають робити, отримають доступ до надр.