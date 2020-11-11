Коболєв розповів, що заважає Україні наростити власний видобуток газу

ukru
10:24 • 30329 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
08:45 • 71326 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
07:49 • 88940 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 120638 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 116110 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 119455 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 121489 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

18 березня, 17:51 • 106575 перегляди

Білий дім оприлюднив заяву за підсумками телефонної розмови Трампа та путіна: деталі

18 березня, 17:38 • 113293 перегляди

Переговори щодо впровадження морського перемир'я розпочнуться негайно на Близькому Сході — Білий дім

18 березня, 16:31 • 92536 перегляди

У Білому домі заявили, що розмова Трампа та путіна завершена

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
4 м/с
71 %
757 мм
Похмуро, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
Складнощі перекладу: що Трамп і путін мають на увазі під "мораторієм" на удари по енергетиці - ISW

Складнощі перекладу: що Трамп і путін мають на увазі під "мораторієм" на удари по енергетиці - ISW

19 березня, 04:22 • 115068 перегляди
Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

19 березня, 05:20 • 85284 перегляди
путін сміється над нами - Борис Джонсон про розмову Трампа з очільником рф

путін сміється над нами - Борис Джонсон про розмову Трампа з очільником рф

07:34 • 103014 перегляди
Британський спецназ готовий вирушити в Україну у складі миротворчої місії

Британський спецназ готовий вирушити в Україну у складі миротворчої місії

11:28 • 55297 перегляди
Пропагандист корчевніков отримав підозру за заклик до знищення українців – СБУ

Пропагандист корчевніков отримав підозру за заклик до знищення українців – СБУ

11:39 • 51546 перегляди
Публікації
Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 06:32 • 120654 перегляди
Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

19 березня, 05:20 • 85284 перегляди
Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

18 березня, 16:04 • 116359 перегляди
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 338858 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 271284 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

09:57 • 7118 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

09:25 • 23319 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 100537 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 119422 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 119157 перегляди
Актуальне
Коболєв розповів, що заважає Україні наростити власний видобуток газу

Коболєв розповів, що заважає Україні наростити власний видобуток газу

Київ • УНН

 • 53894 перегляди

КИЇВ. 12 листопада. УНН.  Україна зможе нарощувати власний видобуток газу, коли компанії, які це мають робити, отримають доступ до надр, зазначив голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв. Про це він сказав в ефірі ток-шоу на "5 каналі", повідомляє УНН.

За словами Коболєва, питання щодо збільшення Україною власного видобутку газу є дуже складним.

"Я вам наведу приклад: у липні 2019 року навіть не попереднім урядом, а ще урядом пана Гройсмана серед усіх охочих було проведено конкурс на 9 нових ділянок, на яких як приватним, так і державним компаніям пропонується шукати і видобувати газ", – зазначив посадовець.

За його словами, ці ділянки можуть дати додаткові обсяги газу, тому що, наприклад, у "Нафтогазу" ділянки супервиснажені – більш як 80% газу з них уже видобули, а тому там нарощувати видобуток теоретично можливо, але коштуватиме це дуже дорого.

"З липня 2019 року й досі ці угоди залишаються непідписаними. У січні наступного року буде 1,5 року з моменту проведення конкурсу. Закон України говорить, що якщо за 1,5 року угоди не підписані, конкурс треба проводити із самого початку", – розповідає голова "Нафтогазу".

"Відповідь на запитання, коли і як ми зможемо як країна нарощувати видобуток газу, залежить від відповіді на запитання, коли компанії – чи приватні, чи державні, зможуть отримати доступ до надр, щоб ми могли робити розвідку, пошук та видобуток", – сказав він.

Коболєв зазначив, що за персональної підтримки прем'єр-міністра до кінця року існує шанс таки укласти угоди з компаніями, які видобуватимуть газ.

"Також "Нафтогаз" претендує на ту ділянку, з якої пішов Shell, тому що там уже зараз у нас є невелика площина, де ми буримо дві свердловини. І ми вважаємо, що найбільш ймовірним виходом буде продати її саме нам. На цій ділянці ми зможемо почати буріння після підписання всіх паперів приблизно через 6 місяців", – вважає посадовець.

Коболєв також додав, що на інших ділянках розвідка і пошук триватиме 2-3 роки.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$226.90
Brent
$70.17
Bitcoin
$83,532.80
S&P 500
$5,619.93
Газ TTF
$42.20
Золото
$3,038.75
Ethereum
$1,943.92