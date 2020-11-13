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Перед другим туром виборів на рекламу у Facebook витратили до 150 тис. дол. - ОПОРА

Перед другим туром виборів на рекламу у Facebook витратили до 150 тис. дол. - ОПОРА

Київ • УНН

 • 10455 перегляди

КИЇВ. 13 листопада. УНН. Після дня голосування на місцевих виборах 25 жовтня і перед другим туром виборів розмістили у Facebook реклами на 144 тис. дол. США, традиційно найбільшу кількість коштів витратили на Facebook-рекламу політичні партії. Про це повідомляє УНН з посиланням на звіт Громадянської мережі "Опора".

"Загалом після дня голосування активність політичних партій та кандидатів у соціальних мережах значно знизилась. За два тижні у соціальній мережі Facebook було розміщено понад 4 тис. рекламних дописів вартістю близько 144 тис. доларів. "Опора" проаналізувала ці дописи та визначила, хто з політичних партій та кандидатів найактивніше використовує інструменти соціальних мереж для агітації напередодні повторного голосування. Традиційно найбільшу кількість коштів витратили на Facebook-рекламу політичні партії. За даними Бібліотеки реклами, близько 30 політичних сил витратили понад 34 тис. дол. (понад 900 тис. грн) на 857 рекламних дописів”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що переважно у своїх рекламних дописах партії розповідали за результати виборів, а також агітували за своїх кандидатів, які потрапили до другого туру виборів.

Вказано, що найбільше коштів на рекламні дописи витратила партія “Слуга народу” - понад 8 тис. дол. за 89 дописів. На другому місці “За майбутнє” - понад 6 тис. дол. - 164 дописи. І на третьому місці - Європейська Солідарність - 3,7 тис. дол. за 122 рекламних пости.

Зазначається, що серед кандидатів найбільше коштів на рекламу з 25 жовтня по 7 листопада витратив кандидат на посаду міського голови Львова від “Європейської Солідарності” Олег Синютка - 3625 дол. США.

Нагадаємо, до поліції надійшло понад 16 тис. заяв через порушення виборчого законодавства.

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