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Перед вторым туром выборов на рекламу в Facebook потратили до 150 тыс. долл. - ОПОРА

Перед вторым туром выборов на рекламу в Facebook потратили до 150 тыс. долл. - ОПОРА

Киев  •  УНН

 • 10452 просмотра

КИЕВ. 13 ноября. УНН. После дня голосования на местных выборах 25 октября и перед вторым туром выборов разместили в Facebook рекламы на 144 тыс. долл. США, традиционно наибольшее количество средств потратили на Facebook-рекламу политические партии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отчет Гражданской сети "Опора".

"В целом после дня голосования активность политических партий и кандидатов в социальных сетях значительно снизилась. За две недели в социальной сети Facebook было размещено более 4 тыс. рекламных сообщений стоимостью около 144 тыс. долларов. "Опора" проанализировала эти сообщения и определила, кто из политических партий и кандидатов активно использует инструменты социальных сетей для агитации накануне повторного голосования. Традиционно наибольшее количество средств потратили на Facebook-рекламу политические партии. По данным Библиотеки рекламы, около 30 политических сил потратили более 34 тыс. долл. (более 900 тыс. грн) на 857 рекламных сообщений", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в основном в своих рекламных сообщениях партии рассказывали о результатах выборов, а также агитировали за своих кандидатов, попавших во второй тур выборов.

Указано, что больше всего средств на рекламные сообщения потратила партия "Слуга народа" - более 8 тыс. долл. за 89 сообщений. На втором месте "За будущее" - более 6 тыс. долл. - 164 сообщения. И на третьем месте - Европейская Солидарность - 3,7 тыс. долл. за 122 рекламных поста.

Отмечается, что среди кандидатов больше всего средств на рекламу с 25 октября по 7 ноября потратил кандидат на должность городского председателя Львова от "Европейской Солидарности" Олег Синютка - 3625 долл. США.

Напомним, в полицию поступило более 16 тыс. заявлений из-за нарушений избирательного законодательства.

Украинские Национальные Новости

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