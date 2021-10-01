Пеле виписали із лікарні: він пройде курс хіміотерапії
Київ • УНН
КИЇВ. 1 жовтня. УНН. Легенда бразильського футболу Пеле вийшов з лікарні Сан-Паулу через кілька тижнів у четвер, і в лікарняному бюлетені говорилося, що він пройде хіміотерапію після видалення пухлини товстої кишки. Про це інформує УНН з посиланням на Reuters.
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Пеле був госпіталізований майже місяць, перевірявся на планові обстеження, перш ніж проходив операцію з видалення пухлини 4 вересня.
У дні після операції він перебував у відділенні інтенсивної терапії лікарні Альберта Ейнштейна, а публікації його родини в соціальних мережах запевняли його шанувальників, що він добре одужує.
У інформаційному бюлетені лікарня повідомила, що він стабільний і вранці звільнився, щоб вийти з лікарні, але “продовжить хіміотерапію”.
Нагадаємо
7 вересня, триразовий чемпіон світу з футболу 80-річний бразилець Пеле був прооперований у приватній клініці в Сан-Паулу через виявлену пухлину в товстій кишці.