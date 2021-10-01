Пеле виписали із лікарні: він пройде курс хіміотерапії

Деталі

Пеле був госпіталізований майже місяць, перевірявся на планові обстеження, перш ніж проходив операцію з видалення пухлини 4 вересня.

У дні після операції він перебував у відділенні інтенсивної терапії лікарні Альберта Ейнштейна, а публікації його родини в соціальних мережах запевняли його шанувальників, що він добре одужує.

У інформаційному бюлетені лікарня повідомила, що він стабільний і вранці звільнився, щоб вийти з лікарні, але “продовжить хіміотерапію”.

Нагадаємо

7 вересня, триразовий чемпіон світу з футболу 80-річний бразилець Пеле був прооперований у приватній клініці в Сан-Паулу через виявлену пухлину в товстій кишці.