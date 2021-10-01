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Пеле выписали из больницы: он пройдет курс химиотерапии

Пеле выписали из больницы: он пройдет курс химиотерапии

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 1 октября. УНН. Легенда бразильского футбола Пеле вышел из больницы Сан-Паулу через несколько недель в четверг, и в больничном бюллетене говорилось, что он пройдет химиотерапию после удаления опухоли толстой кишки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Пеле был госпитализирован почти месяц, проверялся на плановые обследования, прежде чем проходил операцию по удалению опухоли 4 сентября.

В дни после операции он находился в отделении интенсивной терапии больницы Альберта Эйнштейна, а публикации его семьи в социальных сетях уверяли его поклонников, что он хорошо идет на поправку.

В информационном бюллетене больница сообщила, что он стабилен и утром уволился, чтобы выйти из больницы, но "продолжит химиотерапию".

Напомним

7 сентября, трехкратный чемпион мира по футболу 80-летний бразилец Пеле был прооперирован в частной клинике в Сан-Паулу из-за обнаруженной опухоли в толстой кишке.

Украинские Национальные Новости

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