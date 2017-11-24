Пентагон занижував кількість своїх військ в Сирії

Зазначається, що Пентагон в своїх заявах повідомляв про 500 військовослужбовців на території країни.

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За даними джерел агентства, Пентагон визнав неточність, так як в своїх заявах не брав до уваги чисельність сухопутних сил. У відомстві мають намір виправити свої дані.

Нагадаємо, американські сили залишаться на території Сирії після того, як буде одержана кінцева перемога в цій країні над терористичним угрупованням "Ісламська держава", з метою тиску на Асада та мирного розв'язання громадянської війни в Сирії.