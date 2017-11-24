Пентагон занижал количество своих войск в Сирии

Отмечается, что Пентагон в своих заявлениях сообщал о 500 военнослужащих на территории страны.

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По данным источников агентства, Пентагон признал неточность, так как в своих заявлениях не принимал во внимание численность сухопутных сил. В ведомстве намерены исправить свои данные.

Напомним, американские силы останутся на территории Сирии после того, как будет получена конечная победа в этой стране над террористической группировкой "Исламское государство", с целью давления на Асада и мирного разрешения гражданской войны в Сирии.