Пентагон вперше при адміністрації Байдена провів переговори з військовими КНР
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. Представник Пентагону високого рангу вперше з моменту вступу на посаду президента США Джо Байдена провів переговори з китайськими військовими. Про це повідомляє в п'ятницю агентство Reuters з посиланням на представника американської влади, передає УНН.
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Згідно з його даними, розмова відбулася минулого тижня, з американської сторони в ньому брав участь заступник помічника глави Пентагону у справах Китаю Майкл Чейз, а з китайської - заступник начальника Канцелярії з міжнародного військового співробітництва Центральної військової ради КНР (ЦВС) Хуан Сюепін.
"(Вони) використовували військовий телефонний канал між США і КНР, щоб провести захищену відеоконференцію", - повідомив представник американської влади.
За його словами, Чейз і Хуан Сюепін обговорили в першу чергу способи скорочення ризиків і запобігання кризі.
Нагадаємо
Раніше Китай вирішив звернутися до ВООЗ із проханням розслідувати роботу декількох лабораторій у США.