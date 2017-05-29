Пентагон відповів КНДР випробуванням нової системи ПРО
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Співробітники Пентагону анонсували перші випробування особливої системи протиракетної оборони (ПРО), розробленої для боротьби з міжконтинентальними балістичними ракетами. Про це повідомляє УНН з посиланням на Deutsche Welle.
В ході перевірки системи ПРО в Пентагоні вирішили максимально близько зімітувати запуск міжконтинентальної балістичної ракети Північною Кореєю в напрямку території США, йдеться у повідомленні.
Випробування призначені на вівторок, 30 травня.
Як повідомляв УНН, військові Південної Кореї заявили, що КНДР здійснила черговий запуск балістичної ракети.