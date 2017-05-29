Пентагон ответил КНДР испытанием новой системы ПРО
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. Сотрудники Пентагона анонсировали первые испытания особой системы противоракетной обороны (ПРО), разработанной для борьбы с межконтинентальными баллистическими ракетами. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Deutsche Welle .
В ходе проверки системы ПРО в Пентагоне решили максимально близко сымитировать запуск межконтинентальной баллистической ракеты Северной Кореей в направлении территории США, говорится в сообщении.
Испытания назначены на вторник, 30 мая.
Как сообщал УНН, военные Южной Кореи заявили, что КНДР осуществила очередной запуск баллистической ракеты.