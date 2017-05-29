Пентагон ответил КНДР испытанием новой системы ПРО

КИЕВ. 29 мая. УНН. Сотрудники Пентагона анонсировали первые испытания особой системы противоракетной обороны (ПРО), разработанной для борьбы с межконтинентальными баллистическими ракетами. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Deutsche Welle .