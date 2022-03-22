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Пентагон: Україна ефективно бореться з росіянами у повітряному просторі

Пентагон: Україна ефективно бореться з росіянами у повітряному просторі

Київ • УНН

 • 148463 перегляди

КИЇВ. 22 березня. УНН. Україна ефективно бореться з російськими силами у повітряному просторі, заявив спікер Пентагону Джон Кірбі під час пресконференції, пише УНН.

Цитата

“Я б сказав, що українці надзвичайно ефективно завадили росіянам досягти переваги в повітрі завдяки спритності та спритному плануванню власних засобів протиповітряної оборони. І це включає все: від літаків до ракетних систем “земля-повітря”, як малої, так і великої дальності”, - заявив Кірбі.

Деталі

Кірбі повідомив, що за 26 днів війни росія не досягла “багатьох, або майже всіх” цілей, які прагнула досягти. Через це, зазначає спікер, російські війська “спантеличені”, тому у відповідь посилюють дальні вогні по містах, щоб послабити їх.

У Пентагоні зауважують, що серед причин, чому росія не досягла власних цілей, є логістика, забезпечення, відсутність згуртованості та інші основні військові функції.

Нагадаємо

Пентагон звинуватив росію у скоєнні військових злочинів в Україні й заявив, що допоможе зібрати їхні докази.

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