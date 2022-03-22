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Пентагон: Украина эффективно борется с россиянами в воздушном пространстве

Пентагон: Украина эффективно борется с россиянами в воздушном пространстве

Киев • УНН

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КИЕВ. 22 марта. УНН. Украина эффективно борется с российскими силами в воздушном пространстве, заявил спикер Пентагона Джон Кирби во время пресс-конференции, пишет УНН

Цитата

“Я бы сказал, что украинцы чрезвычайно эффективно помешали россиянам достичь превосходства в воздухе благодаря ловкости и ловкому планированию собственных средств противовоздушной обороны. И это включает все: от самолетов до ракетных систем “земля-воздух”, как малой, так и большой дальности”, - заявил Кирби.

Детали

Кирби сообщил, что за 26 дней войны россия не добилась “многих или почти всех целей, которые стремилась достичь. Из-за этого, отмечает спикер, российские войска “озадачены”, поэтому в ответ усиливают дальние огни по городам, чтобы ослабить их.

В Пентагоне отмечают, что среди причин, почему россия не достигла своих целей, логистика, обеспечение, отсутствие сплоченности и другие основные военные функции.

Напомним

Пентагон обвинил россию в совершении военных преступлений в Украине и заявил, что поможет собрать их доказательства.

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