Пентагон: Украина эффективно борется с россиянами в воздушном пространстве

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“Я бы сказал, что украинцы чрезвычайно эффективно помешали россиянам достичь превосходства в воздухе благодаря ловкости и ловкому планированию собственных средств противовоздушной обороны. И это включает все: от самолетов до ракетных систем “земля-воздух”, как малой, так и большой дальности”, - заявил Кирби.

Детали

Кирби сообщил, что за 26 дней войны россия не добилась “многих или почти всех целей, которые стремилась достичь. Из-за этого, отмечает спикер, российские войска “озадачены”, поэтому в ответ усиливают дальние огни по городам, чтобы ослабить их.

В Пентагоне отмечают, что среди причин, почему россия не достигла своих целей, логистика, обеспечение, отсутствие сплоченности и другие основные военные функции.

Напомним

Пентагон обвинил россию в совершении военных преступлений в Украине и заявил, что поможет собрать их доказательства.



