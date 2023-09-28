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Пентагон та Держдеп США розходяться у поглядах щодо надання зброї для України - ЗМІ

Пентагон та Держдеп США розходяться у поглядах щодо надання зброї для України - ЗМІ

Київ • УНН

 • 363176 перегляди

КИЇВ. 28 вересня. УНН. Державний департамент США шукає можливості для того, щоб постачати Україні озброєння, в той час, як Пентагон – загрози, від прийняття подібних рішень. Через це США повільніше схвалює запити України, пише видання Politico із посиланням на свої джерела, повідомляє УНН.

Деталі

Один з високопосадовців адміністрації зазначив, що Державний департамент і Пентагон «рухаються з різною швидкістю, виходячи з різних точок зору» щодо надання зброї для України.

"Державний департамент шукає можливості, а Міністерство оборони - загрози", - сказав високопосадовець.

За його словами, представники Міноборони США кажуть, що вони повинні зважувати усі "за" і "проти" кожного рішення щодо озброєнь, і що відповідальність за це лежить на них самих".

Politico зазначає, що американські урядовці визнають - керівництво Пентагону застосовує зважений підхід до оцінки потреб України на полі бою в контексті ширшого конфлікту. Але керівники Міноборони часто кажуть, що їхнім першочерговим завданням завжди було надати Києву те, що йому потрібно для ведення бойових дій.

Доповнення 

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі у п'ятницю йде у відставку. Його замінить генерал ВПС США Чарльз Браун. Україна сподівається, що новий очільник Генштабу посприяє передачі більш складних видів озброєнь. 

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