Новий очільник Генштабу США може посприяти передачі Україні більш сучасних видів озброєнь - ЗМІ

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Зазначається, що новому очільнику Генштабу США доведеться балансувати між тим, щоб допомогти Україні відтіснити російські війська, і тим, щоб не втягнути американських військових у повномасштабний конфлікт, або розв'язати ядерну війну. У той же час, йому доведеться продовжувати розглядати запити Києва на все більш сучасне озброєння.

Українські чиновники, як повідомляє Politico, оптимістично налаштовані на те, що Браун виступатиме за надання більш сучасного озброєння.

За словами радника українського уряду, який побажав залишитися анонімним, у Києва склалося сприятливе враження про Брауна. За словами радника, Браун і його другий заступник у ВПС, генерал Девід Олвін, якого призначили на місце Брауна на посаді вищого офіцера ВПС, з самого початку були послідовними прихильниками надання Україні сучасних безпілотників і винищувачів F-16.

Доповнення

За словами Марка Канціана, старшого радника Центру стратегічних і міжнародних досліджень, зміна керівництва Пентагону відбувається в момент, який може стати "поворотним пунктом" і війні.

"Якщо контрнаступ зазнає невдачі, або якщо контрнаступ не зможе серйозно прорвати російську оборонну зону, я думаю, що побоювання, що війна буде вічною, посиляться", - зауважив Канціан.

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