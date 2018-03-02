Пентагон: США планують провести випробування гіперзвукової зброї у 2019 році

КИЇВ. 2 березня. УНН. Сполучені Штати планують провести численні випробування своєї гіперзвукової зброї у наступному році. Про це повідомив у четвер в інтерв’ю групі журналістів директор Управління перспективних дослідницьких програм Пентагону (DARPA) Стівен Уокер, інформує УНН.