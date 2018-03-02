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Пентагон: США планують провести випробування гіперзвукової зброї у 2019 році

Пентагон: США планують провести випробування гіперзвукової зброї у 2019 році

Київ • УНН

 • 9934 перегляди

КИЇВ. 2 березня. УНН. Сполучені Штати планують провести численні випробування своєї гіперзвукової зброї у наступному році. Про це повідомив у четвер в інтерв’ю групі журналістів директор Управління перспективних дослідницьких програм Пентагону (DARPA) Стівен Уокер, інформує УНН.

“Ми збираємося розпочати проводити випробування цих систем у 2019 році. Ви побачите багато льотних випробувань”, — зазначив він.

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Уокер підкреслив, що розробка гіперзвукової зброї є пріоритетним завданням його управління, яке займається цим спільно з ВПС і NASA, а також з Армією (сухопутними силами) і ВМС протягом декількох років.

“Це будуть системи, що мають великий потенціал”, — вказав він.

Глава DARPA також підкреслив, що взаємодіє і з Агентством по протиракетній обороні міністерства оборони США по розробці способів захисту від цього виду зброї. За його словами, управління надало агентству всю наявну інформацію по гіперзвуковій зброї, а також розвідувальні дані про розробки інших країн.

“Китай і Росія активні в сфері гіперзвукової зброї і нарощують свій потенціал”, — підкреслив Уокер.

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Нагадаємо, управління перспективних дослідницьких програм Пентагону (DARPA) приступило до здійснення ряду проектів співпраці з урядом України, які зачіпають, насамперед, інформаційну сферу. Про це повідомив у четвер в інтерв'ю групі журналістів директор DARPA Стівен Уокер.

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