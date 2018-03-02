Пентагон: США планируют провести испытания гиперзвукового оружия в 2019 году
Киев • УНН
КИЕВ. 2 марта. УНН. Соединенные Штаты планируют провести многочисленные испытания своего гиперзвукового оружия в следующем году. Об этом сообщил в четверг в интервью группе журналистов директор Управления перспективных исследовательских программ Пентагона (DARPA) Стивен Уокер, информирует УНН.
“Мы собираемся начать проводить испытания этих систем в 2019 году. Вы увидите много лётных испытаний ”, - отметил он.
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Уокер подчеркнул, что разработка гиперзвукового оружия является приоритетной задачей его управления, которое занимается этим совместно с ВВС и NASA, а также с Армией (сухопутными силами) и ВМС в течение нескольких лет.
“Это будут системы, имеющие большой потенциал”, — указал он.
Глава DARPA также подчеркнул, что взаимодействует и с Агентством по противоракетной обороне министерства обороны США по разработке способов защиты от этого вида оружия. По его словам, управление предоставило агентству всю имеющуюся информацию по гиперзвуковому оружию, а также разведывательные данные о разработках других стран.
“Китай и Россия активны в сфере гиперзвукового оружия и наращивают свой потенциал”, — подчеркнул Уокер.
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Напомним, управление перспективных исследовательских программ Пентагона (DARPA) приступило к осуществлению ряда проектов сотрудничества с правительством Украины, затрагивающих, прежде всего, информационную сферу. Об этом сообщил в четверг в интервью группе журналистов директор DARPA Стивен Уокер.