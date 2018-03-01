Пентагон розпочав реалізацію низки проектів в "інформаційному просторі" України
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. Управління перспективних дослідницьких програм Пентагону (DARPA) приступило до здійснення ряду проектів співпраці з урядом України, які зачіпають, насамперед, інформаційну сферу. Про це повідомив у четвер в інтерв'ю групі журналістів директор DARPA Стівен Уокер, інформує УНН.
Стівен Уокер уточнив, що взаємодію було налагоджено за підсумками поїздки до Києва, що відбулася раніше у нього та інших представників DARPA. Українська влада уточнювали раніше, що Уокер, який був на той момент заступником керівника DARPA, наніс візит до Києва в жовтні 2016 року.
“У нас дійсно була дуже добрий візит в Україну. Я їздив туди особисто. Ми говорили з багатьма представниками їх промисловості, розвідки і збройних сил”, — заявив Уокер.
“Так, ми потім продовжили з ними контакт і через Європейське командування ВС США розпочали кілька проектів з Україною, головним чином в інформаційному просторі, не даючи їм озброєння або що-небудь у цьому роді. Але ми вивчаємо, як допомогти їм з інформацією”, - сказав директор DARPA.
Він категорично відмовився надавати будь-які додаткові коментарі з цього приводу і розкривати суть згаданого співробітництва. “Дійсно, нічого не можу повідомити, крім цього”, — додав Уокер.
Нагадаємо, американська адміністрація прийняла рішення продати Україні протитанкові ракетні комплекси (ПТРК) Javelin на загальну суму в 47 млн доларів США. Про це оголосило в четвер управління міністерства оборони США з оборонного співробітництва і безпеки (DSCA, Defense Security Cooperation Agency).