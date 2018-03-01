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Пентагон приступил к реализации ряда проектов в "информационном пространстве" Украины

Пентагон приступил к реализации ряда проектов в "информационном пространстве" Украины

Киев  •  УНН

 • 11115 просмотра

КИЕВ. 2 марта. УНН. Управление перспективных исследовательских программ Пентагона (DARPA) приступило к осуществлению ряда проектов сотрудничества с правительством Украины, затрагивающих, прежде всего, информационную сферу. Об этом сообщил в четверг в интервью группе журналистов директор DARPA Стивен Уокер, информирует УНН.

Стивен Уокер уточнил, что взаимодействие было налажено по итогам состоявшейся ранее у него и других представителей DARPA поездки в Киев. Украинские власти уточняли ранее, что Уокер, являвшийся на тот момент заместителем руководителя DARPA, нанес визит в Киев в октябре 2016 года.

“У нас действительно состоялся хороший визит на Украину. Я ездил туда лично. Мы говорили со многими представителями их промышленности, разведки и вооруженных сил”, — заявил Уокер.

“Да, мы потом продолжили с ними контакт и через Европейское командование ВС США начали несколько проектов с Украиной, главным образом в информационном пространстве, не предоставляя им вооружения или что-либо в этом роде. Но мы изучаем, как помочь им с информацией”, — сказал директор DARPA.

Он категорически отказался предоставлять какие бы то ни было дополнительные комментарии на этот счет и раскрывать суть упомянутого сотрудничества. “Действительно, ничего не могу сообщить, кроме этого”, — добавил Уокер.

Напомним, американская администрация приняла решение продать Украине противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin на общую сумму в 47 млн долларов США. Об этом объявило в четверг управление министерства обороны США по оборонному сотрудничеству и безопасности (DSCA, Defense Security Cooperation Agency).

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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