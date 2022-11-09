Пентагон: росія швидше за все втратила в Україні половину своїх танків

Цитата

"путін зазнав невдачі, - сказав Каль. - росія вийде з цієї війни слабшою, ніж увійшла".

Каль зауважив, що росія зазнала втрат у "десятки тисяч" з початку війни в лютому, що "на порядки" більше, ніж Радянський Союз зазнав в Афганістані.

"Вони, ймовірно, втратили половину своїх основних бойових танків у всій російській армії, - сказав Каль. - В Україні "загрузли" понад 80% їх сухопутних військ. Вони витратили більшу частину своїх високоточних боєприпасів в Україні, а санкції та експортний контроль дуже ускладнюють відновлення їх збройних сил до того стану, в якому вони були до війни".

Деталі

"путін пішов на цю війну, намагаючись знищити Україну як незалежну, суверенну, демократичну країну. Він зазнав невдачі, і це не зміниться. Суверенна, незалежна, демократична Україна вистоїть", - вказав заступник голови Пентагону.

Каль зазначив, що існує значна двопартійна підтримка просування України вперед, але те, як виглядає ця підтримка та які військові потреби України, у майбутньому може змінитися.

Доповнення

Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 77 950 осіб, 2801 танків та сотень одиниць військової техніки.