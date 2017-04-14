Пентагон про бомбардування в Афганістані: тактичний крок
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. ВС США пояснили свій удар надпотужної фугасної авіаційної бомбою GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast по позиціях терористичної організації “Ісламська держава” (ІД) в Афганістані, назвавши атаку “тактичним кроком”, передає УНН з посиланням на CNN.
Як зазначив командувач військами США в Афганістані генерал Джон Ніколсон, Вашингтон використовував “правильну зброю проти правильної мети”.
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За його словами, скидання бомби було схвалено владою Афганістану. Особливу увагу було приділено запобіганню можливості шкоди для мирного населення.
Як повідомляв УНН, в результаті скидання GBU-43 на Афганістан були знищені 36 бойовиків “Ісламської держави”.
Нагадаємо, 13 квітня сили США скинули на тунельний комплекс “Ісламської держави” в Афганістані найпотужнішу неядерну бомбу GBU-43. Бомба була скинута з літака MC-130. Зазначається, що всі ризики для афганських і американських ЗС були мінімізовані.