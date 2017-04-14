Пентагон о бомбардировке в Афганистане: тактический шаг
Киев • УНН
КИЕВ. 15 апреля. УНН. ВС США объяснили свой удар сверхмощной фугасной авиационной бомбой GBU-43 / B Massive Ordnance Air Blast по позициям террористической организации "Исламское государство" (ИД) в Афганистане, назвав атаку "тактическим шагом", передает УНН со ссылкой на CNN.
Как отметил командующий войсками США в Афганистане генерал Джон Николсон, Вашингтон использовал "правильную оружие против правильной цели".
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По его словам, сброс бомбы был одобрен властями Афганистана. Особое внимание было уделено предотвращению возможности вреда для мирного населения.
Как сообщал УНН, в результате сброса GBU-43 на Афганистан были уничтожены 36 боевиков "Исламского государства".
Напомним, 13 апреля силы США сбросили на туннельный комплекс "Исламского государства" в Афганистане мощное неядерное бомбу GBU-43 . Бомба была сброшена с самолета MC-130. Отмечается, что все риски для афганских и американских ВС были минимизированы.