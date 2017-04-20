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Пентагон пообіцяв, що авіаносець США дійде до берегів КНДР

Пентагон пообіцяв, що авіаносець США дійде до берегів КНДР

Київ • УНН

 • 10270 перегляди

КИЇВ. 20 квітня. УНН. Пентагон пообіцяв, що авіаносець США дійде до берегів КНДР. Про це повідомив прес-секретар Білого дому Шон Спайсер, передає УНН з посиланням на ВВС.

“Президент сказав, що у нас є армада, яка направляється до півострову. Це факт, це сталося, точніше відбувається”, — сказав прес-секретар Білого дому Ш.Спайсер

Міністр оборони США Джеймс Меттіс заявив, що ударна група на чолі з авіаносцем “Карл Вінсон” наразі вирушає в західну частину Тихого океану.

“Ми робимо саме те, що, як ми говорили, збираємося робити. Вони вирушать до місця призначення”, — коментуючи виниклу плутанину, заявив глава Пентагону.

“І я повідомлю, коли вони дістануться туди і коли почнуть діяти”, — додав Меттіс.

Як повідомляв УНН раніше, американський авіаносець і супроводжуюча його ударна група, які, за заявою президента США Дональда Трампа, повинні були відправитися до берегів Північної Кореї, насправді попливли в інший бік.

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