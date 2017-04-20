Пентагон пообещал, что авианосец США дойдет до берегов КНДР

“Президент сказал, что у нас есть армада, которая направляется в полуострову. Это факт, это произошло, точнее происходит”, — сказал пресс-секретарь Белого дома Ш.Спайсер

Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что ударная группа во главе с авианосцем “Карл Винсон” сейчас отправляется в западную часть Тихого океана.

“Мы делаем именно то, что, как мы говорили, собираемся делать. Они отправятся к месту назначения”, — комментируя возникшую путаницу, заявил глава Пентагона.

“И я сообщу, когда они доберутся туда и когда начнут действовать”, — добавил Д.Мэттис.

Как сообщал УНН ранее, американский авианосец и сопровождающая его ударная группа, которые, по заявлению президента США Дональда Трампа, должны были отправиться к берегам Северной Кореи, на самом деле поплыли в другую сторону .