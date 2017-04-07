Пентагон опублікував відео ракетного удару в Сирії
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Пентагон опублікував перше відео ракетного удару по військових базах в Сирії, передає УНН з посиланням на NBC.
У повідомленні на сайті Пентагону повідомляється, що під час ракетного удару було випущено 59 ракет типу “Томагавк”
Удари були спрямовані проти баз сирійських ВВС, закритих ангарів, заправної і логістичної інфраструктури, бункерів зі зброєю, систем ППО і радарам.
WATCH: Pentagon releases video of Tomahawk missile launch on Syrian airfield https://t.co/pBXL0y20Be— MSNBC (@MSNBC) 7 апреля 2017 г.
Як повідомляв УНН, американські кораблі завдали удар крилатими ракетами по території Сирії.