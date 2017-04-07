Пентагон опублікував відео ракетного удару в Сирії

У повідомленні на сайті Пентагону повідомляється, що під час ракетного удару було випущено 59 ракет типу “Томагавк”

Удари були спрямовані проти баз сирійських ВВС, закритих ангарів, заправної і логістичної інфраструктури, бункерів зі зброєю, систем ППО і радарам.

WATCH: Pentagon releases video of Tomahawk missile launch on Syrian airfield https://t.co/pBXL0y20Be

Як повідомляв УНН, американські кораблі завдали удар крилатими ракетами по території Сирії.