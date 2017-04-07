Пентагон опубликовал видео ракетного удара в Сирии
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. Пентагон опубликовал первое видео ракетного удара по военным базам в Сирии, передает УНН со ссылкой на NBC.
В сообщении на сайте Пентагона сообщается, что во время ракетного удара было выпущено 59 ракет типа “Томагавк”
Удары были направлены против баз сирийских ВВС, закрытых ангаров, заправочной и логистической инфраструктуры, бункеров с оружием, систем ПВО и радарам.
WATCH: Pentagon releases video of Tomahawk missile launch on Syrian airfield https://t.co/pBXL0y20Be— MSNBC (@MSNBC) 7 апреля 2017 г.
Как сообщал УНН, американские корабли нанесли удар крылатыми ракетами по территории Сирии.