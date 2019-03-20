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MIM-104 Patriot

Пентагон направив 1500 військових до Берліна

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 березня. УНН. Пентагон направив 1500 військових з Форту Блисс, що в штаті Техас, до Німеччини. Швидке переміщення військ має на меті протестувати здатність військових швидко реагувати у кризовій ситуації. Про це повідомляє УНН із посиланням на Голос Америки.

Пентагон направив 1500 військових до Берліна

Військові будуть задіяні у навчаннях на території Польщі.

Це переміщення має на меті посилити присутність НАТО в Східній Європі на випадок російської агресії та інших надзвичайних ситуацій, пише АР.

“Наша здатність швидко наростити готові до бою сили в та навколо театру дій є критично важливим для негайного захисту сил, щоб підтримати НАТО”, — йдеться в заяві Командування США у Європі. — “Однак, це переміщення не стосується жодної конкретної ситуації”.

Американське військове видання Stars and Stripes зауважує, що це переміщення сил відбувається в рамках нової стратегії, розробленої колишнім міністром оборони США Джимом Меттісом, що закликає до більш непередбачуваних переміщень військ.

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Раніше цього місяця, військові США також розмістили просунуті протиракетні системи Ізраїлю, де вони будуть діяти з різних місць, щоб посилити оборону Ізраїлю.

Як повідомляв УНН, Пентагон у вівторок підписав документ про введення обмежень щодо трансгендерів, що проходять службу в армії.

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