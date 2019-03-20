Екс-міністр оборони США працюватиме у Стенфордському університеті

КИЇВ. 20 березня. УНН. Джим Меттіс, який пішов з посади міністра оборони США три місяці тому, повертається до Стенфордського університету. У вівторок аналітичний центр Hoover Institution, що в Стенфордському університеті, повідомив, що Меттіс приєднується до установи, де досліджуватиме та писатиме про національну та міжнародну безпекову політику. Про це повідомляє УНН із посиланням на Голос Америки.