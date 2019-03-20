Екс-міністр оборони США працюватиме у Стенфордському університеті
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Джим Меттіс, який пішов з посади міністра оборони США три місяці тому, повертається до Стенфордського університету. У вівторок аналітичний центр Hoover Institution, що в Стенфордському університеті, повідомив, що Меттіс приєднується до установи, де досліджуватиме та писатиме про національну та міжнародну безпекову політику. Про це повідомляє УНН із посиланням на Голос Америки.
Меттіс посідав аналогічну посаду перед тим, як президент США Дональд Трамп номінував його на посаду міністра оборони США у грудні 2016-го року.
Нагадаємо, Меттіс пішов у відставку у грудні 2018-го року на тлі повідомлень про його незгоду з Трампом, включно з рішенням останнього про виведення військ із Сирії. Пізніше Трамп відмовився від повного виведення американських військ із тієї країни.
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Президент США також заявляв, що сам відправив Меттіса у відставку. В.о. міністра оборони США є Патрік Шенаген.
Як повідомляє Hoover Institution, Меттіс розпочне роботу у травні. Екс-міністр висловив переконання, що забов'язаний передати здобуті знання прийдешнім поколінням.
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